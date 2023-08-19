Sabah: Встреча Путина и Эрдогана может состояться в России

Возможная дата встречи не называется.

Как отмечается в материале, переговоры глав двух государств очень важны, в том числе для обеспечения безопасности в Черном море. После прекращения зерновой сделки в июле «обстановке безопасности и стабильности» в акватории был нанесен ущерб.

«Инициативы обхода зернового коридора путем использования ... вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]», — указывает издание.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа. Москва и Анкара якобы согласовывают нюансы переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

