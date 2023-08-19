Sabah: Встреча Путина и Эрдогана может состояться в России
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в России. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
Возможная дата встречи не называется.
Как отмечается в материале, переговоры глав двух государств очень важны, в том числе для обеспечения безопасности в Черном море. После прекращения зерновой сделки в июле «обстановке безопасности и стабильности» в акватории был нанесен ущерб.
«Инициативы обхода зернового коридора путем использования ... вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта [в Черноморском бассейне]», — указывает издание.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа. Москва и Анкара якобы согласовывают нюансы переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru