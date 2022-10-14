Глава Еврокомиссии оконфузилась на саммите в Праге

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассчитывая на аплодисменты, осталась в неловкой тишине во время своей речи на саммите Европейского политического сообщества, пишет Daily Express.

«Я очень рада, должна сказать, что наш британский друг решила присоединиться к нам», — заявила политик, имея в виду участие британского премьера Лиз Трасс в мероприятии.

После этого фон дер Ляйен бросила взгляд на британского премьера и выдержала паузу, однако, подчеркивает газета, «не преуспела в создании необходимого эффекта». По словам автора статьи, неловкая пауза длилась не менее пяти секунд, в ходе нее никто не аплодировал словам политика.

Саммит, в котором приняли участие 44 страны, стал первой встречей нового политического форума, целью которого объявили принятие решений по таким вопросам, как миграция и энергетический кризис.

