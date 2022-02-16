«С Россией лучше дружить»: в Совбезе призвали Запад отказаться от амбиций

Попов отметил, что военно-политическая обстановка в мире по-прежнему напряженная. В то же время он подчеркнул, что Россия верит в то, что здравый смысл возьмет верх над «чрезмерной самоуверенностью» и амбициями Запада.

«С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением», – заявил Попов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что упорство западных СМИ в ожидании «вторжения» «достойно лучшего применения».

