«С Россией лучше дружить»: в Совбезе призвали Запад отказаться от амбиций
Западные лидеры должны осознать, что Россия им не враг. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, сообщает РИА Новости.
Попов отметил, что военно-политическая обстановка в мире по-прежнему напряженная. В то же время он подчеркнул, что Россия верит в то, что здравый смысл возьмет верх над «чрезмерной самоуверенностью» и амбициями Запада.
«С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением», – заявил Попов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что упорство западных СМИ в ожидании «вторжения» «достойно лучшего применения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru