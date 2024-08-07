Рыбарь: ВСУ заняли газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области
ВСУ заняли газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал Рыбарь.
В публикации уточняется, что через «Суджу» осуществляется транзит газа в Европу через территорию Украины. Сам объект расположен в непосредственной близости от одноименного пропускного пункта.
По данным Telegram-канала, подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли выбить украинские формирования из Гончаровки — западного пригорода Суджи. Однако противник сохраняет контроль над остальным участком трассы 38К-004.
Также житель Суджи рассказал, что ВСУ атаковали город в Курской области миномётами и РСЗО «Град», там есть побитые дома и инфраструктура, передает RT.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию на приграничье в Курской области. Сейчас ВС РФ и органы ФСБ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru