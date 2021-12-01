Ряд стран планирует возобновление работы посольств в Кабуле

Дипломат рассказал, что Германия, в частности, уже назначила посла. По мнению Кабулова, этот подход является правильным, поскольку необходим прямой диалог с новым афганским правительством.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

