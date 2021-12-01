Ряд стран планирует возобновление работы посольств в Кабуле

Ряд стран планирует возобновление работы посольств в афганском Кабуле. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

Принц Уильям встретился с беженцами из Афганистана

Дипломат рассказал, что Германия, в частности, уже назначила посла. По мнению Кабулова, этот подход является правильным, поскольку необходим прямой диалог с новым афганским правительством.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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