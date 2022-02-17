Ряд стран Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР
Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, передает ТАСС.
Совместное заявление этих стран огласил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. В заявлении, в частности, указывалось на то, что такой шаг противоречил бы минским соглашениям. Кроме того, де Ривьер указал на то, что это приведет к дальнейшему нарушению целостности Украины.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит от воли Владимира Путина.
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