Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил

Он отметил, что НАТО хочет обеспечить себе военно-стратегическое превосходство и иметь глобальное доминирование. По словам Рябкова, Россия не может спокойно смотреть на то, как одни страны ущемляют интересы других государств.

Ранее заседающая в парламенте Венгрии правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения Североатлантического альянса. Прием Швеции и Финляндии в НАТО - еще один шаг на пути к новой мировой войне, считает представитель партии Элед Новак, сообщает НСН.

