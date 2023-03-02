Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил
Североатлантический альянс хочет перераспределить балансы сил в свою пользу и в ущерб безопасности других стран. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что НАТО хочет обеспечить себе военно-стратегическое превосходство и иметь глобальное доминирование. По словам Рябкова, Россия не может спокойно смотреть на то, как одни страны ущемляют интересы других государств.
Ранее заседающая в парламенте Венгрии правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения Североатлантического альянса. Прием Швеции и Финляндии в НАТО - еще один шаг на пути к новой мировой войне, считает представитель партии Элед Новак, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru