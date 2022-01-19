Рябков заявил, что угроза войны в Европе отсутствует
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время риск полномасштабной войны отсутствует, сообщает РИА Новости.
Выступая на площадке клуба «Валдай» он выразил мнение, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.
«Уверен, нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или ещё где-нибудь», — заключил дипломат.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что риск развязывания нового военного конфликта в Европе сейчас выше, чем на протяжении последних 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru