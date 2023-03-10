Рябков заявил, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic заявил, что недавние утечки в СМИ на тему подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» являются попыткой пустить следствие по ложному следу.
По его мнению, вбросы, после которых началась «недостойная пиар-кампания», были осуществлены с подачи «из правительственных кругов США» с целью «представить альтернативную версию», тогда как всё «очевидно для всех».
«Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне», - указал Рябков.
Он добавил, что в настоящее время идёт работа над тем, чтобы «в ООН выработать мандат для независимого расследования».
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти планируют в скором времени распространить среди членов Совбеза ООН переписку с западными странами по поводу расследования взрывов на «Северных потоках», сообщает RT.
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