Рябков заявил, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США

По его мнению, вбросы, после которых началась «недостойная пиар-кампания», были осуществлены с подачи «из правительственных кругов США» с целью «представить альтернативную версию», тогда как всё «очевидно для всех».

«Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне», - указал Рябков.

Он добавил, что в настоящее время идёт работа над тем, чтобы «в ООН выработать мандат для независимого расследования».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти планируют в скором времени распространить среди членов Совбеза ООН переписку с западными странами по поводу расследования взрывов на «Северных потоках», сообщает RT.