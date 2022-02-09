Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США
Дипломаты США уезжают из России в соответствии с ответными требованиями Москвы, взаимное сокращение посольств продолжается по вине Вашингтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», - сказал Рябков.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата». В свою очередь заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- СМИ: Иран представил ракету с дальностью поражения 1450 километров
- Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после публикации о россиянах на ОИ-2022
- Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО
- Экс-президент Грузии Саакашвили спел на суде гимн Украины
- В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно
- Главный инфекционист США: Искоренить коронавирус невозможно
- СМИ: Мошенники украли 16 млн рублей у племянника Сталина
- Россиянам посоветовали забирать чеки на кассе и в банкоматах
- В ЛДПР опровергли информацию о госпитализацию Жириновского
- Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru