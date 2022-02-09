Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США

Дипломаты США уезжают из России в соответствии с ответными требованиями Москвы, взаимное сокращение посольств продолжается по вине Вашингтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности

«Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», - сказал Рябков.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата». В свою очередь заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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