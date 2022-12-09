Рябков: США намерены спровоцировать дефолт России

В США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать ее дефолт. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

По его словам, устойчивость российской экономики «выводит Белый дом из себя».

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«Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты», — рассказал Рябков.

Он также подчеркнул, что США не будут отменять санкции против России вне зависимости от дальнейшего развития событий.

Дипломат считает, что Вашингтон и дальше будет перекрывать каналы для американских и западных инвестиций в Россию с целью спровоцировать её дефолт и последующее разрушение» российской экономики.

Ранее Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДефолтСанкции Против РоссииСШАСергей Рябков
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