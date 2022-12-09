Рябков: США намерены спровоцировать дефолт России

«Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты», — рассказал Рябков.

Он также подчеркнул, что США не будут отменять санкции против России вне зависимости от дальнейшего развития событий.

Дипломат считает, что Вашингтон и дальше будет перекрывать каналы для американских и западных инвестиций в Россию с целью спровоцировать её дефолт и последующее разрушение» российской экономики.

Ранее Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



