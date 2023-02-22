Рябков сообщил, что посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями российского внешнеполитического ведомства после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Он отметил, что никаких встреч не планируется в ближайшее время.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было приостановлено участие в договоре СНВ. В свою очередь политолог Евгений Минченко в беседе с НСН указал, что приостановка договора СНВ была ожидаема.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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