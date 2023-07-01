Рябков: Ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО
Ситуация на Украине не сказывается непосредственно на работе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — отметил замглавы МИД.
ДНЯО был подписан в 1968 году, документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, Франции и США. За этими государствами закрепился статус ядерных держав. Другие подписавшие соглашение страны лишаются права создавать и приобретать оружие массового поражения. Сейчас участниками договора являются более 190 стран.
Ранее Рябков заявил, что Москва не будет раскрывать информацию о количестве ядерных зарядов, которые планируется перебазировать на территорию Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru