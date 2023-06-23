Рябков: Россия продолжит углублять партнерство с Индией, несмотря на «американские происки»

Как отметил дипломат, Вашингтон пытается вовлечь Индию в свои «геополитические построения» с помощью различных структур. В частности, идет «довольно динамичный» процесс развития военно-технического сотрудничества.

«При этом Индия была и остается одним из наших крупнейших партнеров в этой области», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД отметил, что РФ продолжит углублять партнерство с Индией несмотря на «американские происки». По словам Рябкова, Москва и Нью-Дели имеют ряд перспективных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, пишет RT.

Ранее стало известно, что США хотят создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта американских военных кораблей и самолетов, напоминает Ura.ru.

