Рябков: Россия продолжит углублять партнерство с Индией, несмотря на «американские происки»
Россия продолжит углублять партнерство с Индией, несмотря на попытки США испортить отношения между двумя государствами. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, Вашингтон пытается вовлечь Индию в свои «геополитические построения» с помощью различных структур. В частности, идет «довольно динамичный» процесс развития военно-технического сотрудничества.
«При этом Индия была и остается одним из наших крупнейших партнеров в этой области», — подчеркнул Рябков.
Замглавы МИД отметил, что РФ продолжит углублять партнерство с Индией несмотря на «американские происки». По словам Рябкова, Москва и Нью-Дели имеют ряд перспективных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, пишет RT.
Ранее стало известно, что США хотят создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта американских военных кораблей и самолетов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru