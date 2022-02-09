Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО
России необходимо понять, готов ли Вашингтон к серьезным переговорам о нерасширении НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что если США придут к этому, то Москва примет их контрпредложения по инспекциям в Румынии.
Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что расширение НАТО на Восток не может навредить Турции, Ирану и Китаю.
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