Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО

России необходимо понять, готов ли Вашингтон к серьезным переговорам о нерасширении НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Он подчеркнул, что если США придут к этому, то Москва примет их контрпредложения по инспекциям в Румынии.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что расширение НАТО на Восток не может навредить Турции, Ирану и Китаю.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПереговорыНАТОСШАМИД РФСергей Рябков
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