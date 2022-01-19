Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии

Комментируя утверждение, что совместные учения России и Белоруссии являются якобы тренировочными перед вторжением на Украину, Рябков подчеркнул, что оснований для беспокойства у Запада нет.

Рябков также напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, у которого есть планы, требующие выполнения.

«Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое», – объяснил замминистра иностранных дел России.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заявления США о предполагаемом нападении России на Украину и размещении «российских ядерных сил» – набор фантазий и страшилок.

