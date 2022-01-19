Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии
Беспокойство Запада насчет совместных учений России и Белоруссии абсолютно беспочвенно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
Комментируя утверждение, что совместные учения России и Белоруссии являются якобы тренировочными перед вторжением на Украину, Рябков подчеркнул, что оснований для беспокойства у Запада нет.
Рябков также напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, у которого есть планы, требующие выполнения.
«Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое», – объяснил замминистра иностранных дел России.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заявления США о предполагаемом нападении России на Украину и размещении «российских ядерных сил» – набор фантазий и страшилок.
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