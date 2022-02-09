Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ответе НАТО по гарантиям безопасности больше хамских формулировок, чем у США, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСШАНАТОСергей Рябков
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