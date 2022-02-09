Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности
9 февраля 202212:09
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ответе НАТО по гарантиям безопасности больше хамских формулировок, чем у США, сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru