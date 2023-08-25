Рябков: На рассмотрении в БРИКС находятся более 15 заявок на вступление

Более 15 заявок от потенциальных участников БРИКС остаются в объединении после его расширения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Как отметил дипломат, наличие этих заявок свидетельствует о том, что в БРИКС «присутствует элемент новизны», в том числе геополитической.

«Замшелые западные форматы сотрудничества, блоковая дисциплина, представление о том, что мир должен строиться по бинарному принципу: кто не с нами, тот против нас — это все будет уходить в прошлое», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в объединение официально пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию, напоминает RT. Членство новых участников альянса начнется с 1 января 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БриксСергей РябковМИД РФ

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