Рябков: На рассмотрении в БРИКС находятся более 15 заявок на вступление

Как отметил дипломат, наличие этих заявок свидетельствует о том, что в БРИКС «присутствует элемент новизны», в том числе геополитической.

«Замшелые западные форматы сотрудничества, блоковая дисциплина, представление о том, что мир должен строиться по бинарному принципу: кто не с нами, тот против нас — это все будет уходить в прошлое», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в объединение официально пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию, напоминает RT. Членство новых участников альянса начнется с 1 января 2024 года.

