Рябков допустил проведение переговоров с США в январе
Переговоры России и США по вопросам безопасности могут пройти 10 января, однако окончательной договоренности по срокам встречи пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее СМИ сообщили, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине могут состояться 10 января. При этом встреча в формате Россия-НАТО ожидается 12 января, переговоры РФ и ОБСЕ — 13 января, отмечает Ura.ru.
«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Замглавы МИД отметил, что договоренности по всем аспектам переговоров на данный момент нет. Однако альтернативные даты встреч не рассматриваются, пишет RT.
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