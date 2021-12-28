Рябков допустил проведение переговоров с США в январе

Переговоры России и США по вопросам безопасности могут пройти 10 января, однако окончательной договоренности по срокам встречи пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Без санкций и гарантий? Чего ждать от январских переговоров США и России

Ранее СМИ сообщили, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине могут состояться 10 января. При этом встреча в формате Россия-НАТО ожидается 12 января, переговоры РФ и ОБСЕ — 13 января, отмечает Ura.ru.

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что договоренности по всем аспектам переговоров на данный момент нет. Однако альтернативные даты встреч не рассматриваются, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПереговорыСШАСергей РябковМИД РФ
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