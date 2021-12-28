Рябков допустил проведение переговоров с США в январе

Ранее СМИ сообщили, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине могут состояться 10 января. При этом встреча в формате Россия-НАТО ожидается 12 января, переговоры РФ и ОБСЕ — 13 января, отмечает Ura.ru.

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что договоренности по всем аспектам переговоров на данный момент нет. Однако альтернативные даты встреч не рассматриваются, пишет RT.

