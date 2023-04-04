Рябков анонсировал ответ России на вступление Финляндии в НАТО
4 апреля 202316:55
Россия своевременно отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат отметил, что безопасность северных стран после вступления в НАТО лишь ослабнет.
Ранее в Североатлантическом альянсе назвали условие размещения войск в Финляндии, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru