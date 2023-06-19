Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
19 июня 202319:20
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Украине. Об этом пишет ТАСС.
Заседание пройдет 29 июня, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок оружия Украине. Он призвал восполнить запасы в кратчайшие сроки.
Члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить бюджет Пентагона на закупку ракет для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru