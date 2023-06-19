Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Украине. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины

Заседание пройдет 29 июня, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок оружия Украине. Он призвал восполнить запасы в кратчайшие сроки.

Члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить бюджет Пентагона на закупку ракет для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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