Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
Россия по дипломатическим каналам выступила с демаршем из-за заявления властей Азербайджана о непризнании выборов в новых регионах РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что голосование на части международно признанной украинской территории не может иметь юридической силы.
Как отметила Захарова, Москва «высказала все по этому поводу» Баку, пишет RT.
«В Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают ... с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнула дипломат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru