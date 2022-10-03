Россия ввела санкции против оператора германского ПХГ «Катарина»
Власти РФ ввели санкции против оператора германского подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина» - компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
Постановление подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.
ПХГ «Катарина» - проект, реализованный «Газпромом» совместно с компанией Verbundnetz Gas AG. Хранилище расположено на востоке Германии.
Ранее РФ внесла в список группу Gazprom Germania, в отношении которой правительство ФРГ ввело внешнее управление.
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