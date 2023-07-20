Россия ввела ограничения для британских дипломатов

Уточняется, что такие меры приняли в ответ на враждебную деятельность Великобритании в отношении России. Вдобавок, такие же требования были приняты для сотрудников дипмиссий США.

В российском МИД подчеркнули, что на любую деструктивную политику Лондона будет дан соответствующий ответ.

Ранее Британия ввела новые санкции в отношении России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».Ограничения коснулись в том числе министра культуры Ольги Любимовой, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, международного детского центра «Артек».

