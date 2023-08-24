«Зачем это нужно России?»: Востоковед не видит смысла в расширении БРИКС

Ранее бразильские СМИ назвали страны, которые присоединятся к БРИКС по итогам проходящего в Йоханнесбурге саммита. Это Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет, сообщил новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита. Также приглашение получила Эфиопия. По мнению Лунева, расширение БРИКС невыгодно России.

«Мне не кажется, что следует расширять БРИКС, поскольку этот крупнейший союз незападных стран будет выхолащиваться по мере присоединения других государств. Чем больше стран, тем больше совершенно различных мнений. Россия не может добиться поддержки в рамках четырех государств, а при их большем количестве это будет уже бесполезно. В присоединении будет определенный экономический смысл, особенно если БРИКС будет создавать единую валюту, но ведь это случится не сегодня и не завтра», — сказал Лунев.

Вместе с тем собеседник НСН указал на то, что другим членам БРИКС выгодно присоединение новых стран.

«Они получат дополнительные козыри в торговле с Западом. Вообще я бы назвал перечень будущих членов БРИКС довольно случайным, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ будут тянуть объединение назад, ведь в этих странах находится огромное количество американских военных баз. В принципе страны Персидского залива — антироссийские, мы смогли с ними договориться только в отношении нефти. Китаю присоединение новых стран позволит укрепиться среди бывших стран третьего мира, для Индии это выгодный своеобразный возврат к Движению сопротивления, Бразилии это выгодно в меньшей степени, но она тоже останется в выигрыше. Проиграют только ЮАР и Россия. ЮАР — потому что она будет терять свое значение на фоне стран, превосходящих ее по политическим, экономическим и культурным параметрам», — добавил эксперт.

Лунев отметил, что присоединение новых стран к БРИКС — скорее политический, чем экономический ход.

«БРИКС — своего рода альтернатива G7. Суммарный ВВП членов БРИКС больше, чем у «семерки». Это больше политический шаг, хотя и экономические вещи тоже есть. Незападным странам невыгодно монопольное положение Запада в экономической и политической сфере», — сказал он.

В заключение Лунев назвал страны, чье присоединение к БРИКС гораздо выгоднее, чем вступление в объединение Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Это Иран, Венесуэла и Белоруссия, поскольку они в целом настроены пророссийски. С тем же Ираном у нас гораздо больше единых позиций по мировым экономическим проблемам, чем с Саудовской Аравией», — подытожил он.

Ранее лидеры стран БРИКС выступили за реформирование ООН, в том числе Совета безопасности международной организации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

