Россия предупредила Латвию об ответных мерах из-за конфискации «Дома Москвы»

В сообщении говорится, что решение латвийского парламента «грубо попирает фундаментальные принципы международного права», согласно которым собственности других стран гарантируется неприкосновенность.

«Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьёзные последствия для её инициаторов», - заключили в посольстве РФ.

Ранее Сейм Латвии утвердил законопроект, согласно которому «Дом Москвы» в Риге будет передан в собственность государства. Здание планируется продать, а вырученные средства передать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

