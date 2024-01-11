Россия предупредила Латвию об ответных мерах из-за конфискации «Дома Москвы»
Посольство России в Латвии в своём Telegram-канале заявило, что передача в госсобственность культурного центра «Дом Москвы» в Риге является актом произвола и грабежа.
В сообщении говорится, что решение латвийского парламента «грубо попирает фундаментальные принципы международного права», согласно которым собственности других стран гарантируется неприкосновенность.
«Эта беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа и будет иметь самые серьёзные последствия для её инициаторов», - заключили в посольстве РФ.
Ранее Сейм Латвии утвердил законопроект, согласно которому «Дом Москвы» в Риге будет передан в собственность государства. Здание планируется продать, а вырученные средства передать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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