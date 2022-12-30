Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией

Отмечается, что посольство внимательно следит за развитием ситуации. Также там подчеркнули, что обращений российских граждан в этой связи не поступало.

Ранее, 1 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

