Россия опровергла сообщения о чеченцах на границе с Хорватией
Посольство России в Сараево назвало «спекуляциями» сообщения западных СМИ о бегущих от частичной мобилизации чеченцах, которые якобы застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарии дипмиссии.
Отмечается, что посольство внимательно следит за развитием ситуации. Также там подчеркнули, что обращений российских граждан в этой связи не поступало.
Ранее, 1 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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