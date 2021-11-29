Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе

Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что Россия не вернёт представительство при НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда»,— подчеркнул Глушко во время дискуссии в клубе «Валдай».

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В середине октября Россия объявила о приостановлении своей миссии в НАТО в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России в НАТО. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, высланные дипломаты были «необъявленными сотрудниками разведки».

Президент России Владимир Путин отметил, что Москве «не очень-то и хотелось» сотрудничать с Североатлантическим альянсом.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:МИД РФНАТО
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