Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе
Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что Россия не вернёт представительство при НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда»,— подчеркнул Глушко во время дискуссии в клубе «Валдай».
В середине октября Россия объявила о приостановлении своей миссии в НАТО в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России в НАТО. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, высланные дипломаты были «необъявленными сотрудниками разведки».
Президент России Владимир Путин отметил, что Москве «не очень-то и хотелось» сотрудничать с Североатлантическим альянсом.
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