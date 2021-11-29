Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе

Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что Россия не вернёт представительство при НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда»,— подчеркнул Глушко во время дискуссии в клубе «Валдай».