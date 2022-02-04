Россия и Китай выступили против возвращения к борьбе крупных держав
4 февраля 202212:56
Россия и КНР выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
Так, стороны заявили о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества. Также страны выступают за сотрудничество, а не конфронтацию.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия выступают опорой для сплочения мира во время преодоления кризисов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru