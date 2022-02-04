Россия и Китай выступили против возвращения к борьбе крупных держав

Так, стороны заявили о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества. Также страны выступают за сотрудничество, а не конфронтацию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия выступают опорой для сплочения мира во время преодоления кризисов.

