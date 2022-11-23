Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Нику Попеску потребовал вызвать посла России Олега Васнецова из-за перебоев с электричеством в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что глава МИДЕИ намерен выразить решительный протест «в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении».
«Министерство направило руководителям наших дипломатических миссий срочное указание проинформировать наших партнёров о серьёзном влиянии сложившейся ситуации... Молдова остаётся на стороне свободного мира и этот конфликт необходимо остановить как можно скорее», - подчеркнули в МИДЕИ.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, произошло аварийное отключение системы электроснабжения Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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