Российское посольство назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — отметили в посольстве.

Ведомство рекомендовало колумбийцам воздержаться от посещения мест в зоне боевых действий, пишет «Свободная пресса».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро поручил выразить протест РФ в связи с ранением трех граждан республики в Краматорске. По данным портала Infobae, в ДНР пострадали экс-советник президента по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Кроме того, на Украине обвинили Россию в гибели гражданских лиц после ракетного удара в Краматорске. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что РФ не атакует гражданскую инфраструктуру.

В среду Минобороны РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. По словам бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, в результате удара была ликвидирована группа американских наемников, пишет RT.

