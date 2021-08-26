Российский посол предостерег Великобританию от провокаций у берегов Крыма

По его словам, сейчас повлиять на российско-британские отношения довольно трудно, так как они «загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания». Как еще их ухудшить дипломат не представляет.

«Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше», — отметил Келин.

Ранее он заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться.

Инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальное море РФ, мог привести к «необоснованной эскалации». Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

