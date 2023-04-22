Российский посол: Попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско

«Свидетельством этому является недавняя премьера оперы "Нос" в столичном Королевском театре, предстоящий показ современного российского фильма "Быть" в Мадриде, неослабевающий интерес к экспозициям филиала Русского музея в Малаге», отметил посол.

По словам Клименко, о востребованности русской культуры также говорит исполнение произведений российских композиторов на центральных площадках Испании с участием музыкантов из РФ.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что русская культура — часть европейской и не может быть отменена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

