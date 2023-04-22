Российский посол: Попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско
Попытки Запада отменить великую российскую культуру потерпели фиаско, считает посол России в Испании Юрий Клименко. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС.
«Свидетельством этому является недавняя премьера оперы "Нос" в столичном Королевском театре, предстоящий показ современного российского фильма "Быть" в Мадриде, неослабевающий интерес к экспозициям филиала Русского музея в Малаге», отметил посол.
По словам Клименко, о востребованности русской культуры также говорит исполнение произведений российских композиторов на центральных площадках Испании с участием музыкантов из РФ.
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что русская культура — часть европейской и не может быть отменена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- СМИ: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане
- Комиссия по интеграции новых субъектов проведет первое заседание 26 апреля
- «Эскалация - ступенька за ступенькой». Запад поддерживает украинские удары по России
- Российский посол: Попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско
- В Венесуэле заявили о потере $232 млрд из-за санкций США
- ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области
- Гладков рассказал о восстановительных работах после взрыва в Белгороде
- В России охват иммунизацией против кори превышает 95%
- «Трансгендерный хайп»: Пушков высмеял акцию канадских политиков в розовых туфлях
- В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru