Российский посол исключил возможность возобновления взаимодействия с Грецией

Еще в июле прошлого года дипломат заявлял, что отношения между двумя странами полностью разрушены после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. «Буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — отметил тогда Маслов.

Он также подчеркивал, что Греция всегда ориентировалась на западные ценности.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Греция заблокировали проект очередного, одиннадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

