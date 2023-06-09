Российский посол исключил возможность возобновления взаимодействия с Грецией
Россия и Греция не возобновят двустороннее взаимодействие в ближайшей перспективе. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью телеканалу «Россия 24».
Еще в июле прошлого года дипломат заявлял, что отношения между двумя странами полностью разрушены после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. «Буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — отметил тогда Маслов.
Он также подчеркивал, что Греция всегда ориентировалась на западные ценности.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Греция заблокировали проект очередного, одиннадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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