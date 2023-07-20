Российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке

Российская делегация покинула стамбульский координационный центр по зерновой сделке, сообщили в министерстве иностранных дел России.

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После выхода из зерновой сделки Москва вывела работавший над работой коридора персонал.

Черноморская инициатива, в которой состояли Россия, Турция, Украина и ООН, была остановлена 18 июля. Она была подписана в прошлом году. По ее условиям, стороны способствовали вывозу украинского зерна и удобрений из трех черноморских портов.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ЗерноТурция

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