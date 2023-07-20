Российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке

После выхода из зерновой сделки Москва вывела работавший над работой коридора персонал.



Черноморская инициатива, в которой состояли Россия, Турция, Украина и ООН, была остановлена 18 июля. Она была подписана в прошлом году. По ее условиям, стороны способствовали вывозу украинского зерна и удобрений из трех черноморских портов.



