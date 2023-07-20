Российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке
20 июля 202313:14
Российская делегация покинула стамбульский координационный центр по зерновой сделке, сообщили в министерстве иностранных дел России.
После выхода из зерновой сделки Москва вывела работавший над работой коридора персонал.
Черноморская инициатива, в которой состояли Россия, Турция, Украина и ООН, была остановлена 18 июля. Она была подписана в прошлом году. По ее условиям, стороны способствовали вывозу украинского зерна и удобрений из трех черноморских портов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СПЧ предложили интернет-магазинам доставлять товары заключенным
- МВД: Количество киберпреступлений возросло на 28%
- ЕС еще на полгода продлил санкции против России
- МВД: раскрываемость убийств в России составила 99 процентов
- Автоэксперт спрогнозировал рост цен на покраску и кузовной ремонт автомобилей
- Анкара продолжит консультации с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки
- Ударившего мужчину в Парке Горького арестовали на два месяца
- МВД признало существенную нехватку полицейских в России
- Захарова: завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС РФ
- Путин продлил действие специальных экономических мер на два года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru