Рослесхоз остался без начальника. Матвиенко лютует
Глава ведомства Иван Валентик написал заявление об уходе через полгода после разгромной критики в Совфеде.
Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, занимающий также пост заместителя министра природных ресурсов, подал в отставку. Сам он подтвердил агентству ТАСС, что уже направил заявление об уходе премьеру Дмитрию Медведеву. Валентик возглавлял Рослесхоз с 2014 года, до этого занимал руководящие должности в Минприроды, Росприроднадзоре и Минсельхозе.
Неожиданной отставку назвать сложно, скорее - неожиданно затянувшаяся. Тучи над головой главы Рослесхоза сгустились давно. Еще в самом начале года Ивану Валентику пришлось столкнуться с крайне нелицеприятной оценкой его деятельности. После его январского выступления в Совете Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что может поставить ему только «неуд». И задала массу неприятных вопросов.
«Скажите пожалуйста, что мешало Вам в течение восьми лет, которые Вы руководили этой сферой, разобраться и принять меры: поменять Лесной кодекс, определить, кто в лесу хозяин, увеличить количество лесников, поднять им зарплату? Что Вы за эти восемь лет сделали, конкретно Вы можете сказать? Почему Вы довели ситуацию до такого уже горячего состояния, когда не только СМИ, граждане все возмущаются, как у нас разворовывается наше национальное богатство?»
Эффективность работы Рослесхоза предельно доходчиво была показана в расследовании телеканала «Россия». В материале, который вышел в эфир в октябре минувшего года, есть все: и «главный решала» Рослесхоза, и аферисты, вырубающие сотни тысяч гектаров леса, в том числе реликтового, полученные от государства за сущие копейки, а то и вовсе бесплатно, и борец с лесной мафией, дом которого дважды сжигали, а сам он скоропостижно скончался в 55 лет.
Впрочем, материалов о варварском уничтожении российских лесов структурами, которые иначе как мафиозными пишущие о них СМИ не называют, вышло за последние пять-семь лет великое множество. География: Алтай, Приморье, Забайкалье, Иркутская область, Карелия… Со всеми деталями лесных афер, действующими лицами и исполнителями. Из многих таких публикаций следует, что массовая вырубка поставлена на поток не просто при попустительстве – под чутким руководством региональных властей. По итогам публикаций нет только одного: посадок – ни леса, ни лесных мафиози.
Если вслушаться в слова спикера Совфеда, сказанные полгода назад, повнимательнее, то станет ясно, что судьба Ивана Валентика во главе Рослесхоза была предрешена уже тогда: Матвиенко говорила о нем как о руководителе ведомства в прошедшем времени: «Вы руководили…»
Кто станет новым начальником российских лесов пока неизвестно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Топ-менеджеру «Рольф» избрали меру пресечения
- Макаревич: Для юбилейного концерта в Москве мы закупили дождевики
- Предъявлено обвинение топ-менеджеру автодилера «Рольф»
- Европейские игры: странные по формату, богатые на медали
- Соловьев не понял претензий «Новой газеты»