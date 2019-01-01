Рослесхоз остался без начальника. Матвиенко лютует

Эффективность работы Рослесхоза предельно доходчиво была показана в расследовании телеканала «Россия». В материале, который вышел в эфир в октябре минувшего года, есть все: и «главный решала» Рослесхоза, и аферисты, вырубающие сотни тысяч гектаров леса, в том числе реликтового, полученные от государства за сущие копейки, а то и вовсе бесплатно, и борец с лесной мафией, дом которого дважды сжигали, а сам он скоропостижно скончался в 55 лет.

Впрочем, материалов о варварском уничтожении российских лесов структурами, которые иначе как мафиозными пишущие о них СМИ не называют, вышло за последние пять-семь лет великое множество. География: Алтай, Приморье, Забайкалье, Иркутская область, Карелия… Со всеми деталями лесных афер, действующими лицами и исполнителями. Из многих таких публикаций следует, что массовая вырубка поставлена на поток не просто при попустительстве – под чутким руководством региональных властей. По итогам публикаций нет только одного: посадок – ни леса, ни лесных мафиози.

Если вслушаться в слова спикера Совфеда, сказанные полгода назад, повнимательнее, то станет ясно, что судьба Ивана Валентика во главе Рослесхоза была предрешена уже тогда: Матвиенко говорила о нем как о руководителе ведомства в прошедшем времени: «Вы руководили…»

Кто станет новым начальником российских лесов пока неизвестно.

