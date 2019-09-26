Рогозин остался без визы США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что США не дали ему визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Рогозин рассказал «Интерфаксу», что уже «привык к неадекватности санкционных действий США». Глава госкопорации отметил, что даже не стал интересоваться о причине отказа, пишут «Известия».

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН объяснил невыдачу виз россиянам не более чем американским бюрократизмом.

