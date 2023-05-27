Рогов: Запад толкает Зеленского на страшные преступления против России

Страны Запада шантажом толкают президента Украины Владимира Зеленского на преступления в отношении России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В США предрекли скорый крах правительства Зеленского

По словам эксперта, западные силы моделируют ситуацию. Рогов сравнил Зеленского с «загнанной в угол крысой».

«Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Глава пророссийского движения предупредил, что украинский президент может решиться на военную провокацию, пытаясь сохранить власть.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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