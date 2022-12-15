Рогов предостерег Украину от наступления на Мелитополь

Попытки украинских войск начать наступление для взятия Мелитополя под контроль будут пресечены, на это имеются все необходимые силы и средства. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, Киеву не следует даже смотреть в сторону Мелитополя. Также Рогов призвал украинское командование отказаться от «самоубийственной авантюры».

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил, что взятие Мелитополя под контроль дало бы полный огневой контроль сухопутного коридора и возможность вести огонь по Крымскому перешейку, в том числе из РСЗО HIMARS, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперация
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