РФ предложила заключить международное соглашение по интернету
Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.
По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления Сетью и равноправное участие государств в этом процессе, а также сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления интернетом.
Сыромолотов отметил, что соглашение окажется эффективным в случае его принятия всеми государствами.
Россия как суверенное государство выбирает такой способ регулирования всемирной сети, который больше всего устраивает именно её. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать, насколько для Москвы привлекательна китайская модель регулирования интернета.
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