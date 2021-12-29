РФ предложила заключить международное соглашение по интернету

По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления Сетью и равноправное участие государств в этом процессе, а также сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления интернетом.

Сыромолотов отметил, что соглашение окажется эффективным в случае его принятия всеми государствами.

Россия как суверенное государство выбирает такой способ регулирования всемирной сети, который больше всего устраивает именно её. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать, насколько для Москвы привлекательна китайская модель регулирования интернета.

