РФ даст ответ на запрос Киева по военной деятельности в ближайшее время
Россия даст ответ на запрос украинской стороны по военной деятельности в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.
Источник подтвердил получение по каналам связи ОБСЕ запрос Киева «о разъяснении необычной военной деятельности». По его словам, в российском ведомстве считают данный запрос необоснованным.
В МИД видят в этом шаге Киева маневр, призванный отвлечь внимание от «собственной существенной необычной военной активности» на Донбассе.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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