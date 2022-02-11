РФ даст ответ на запрос Киева по военной деятельности в ближайшее время

Источник подтвердил получение по каналам связи ОБСЕ запрос Киева «о разъяснении необычной военной деятельности». По его словам, в российском ведомстве считают данный запрос необоснованным.



В МИД видят в этом шаге Киева маневр, призванный отвлечь внимание от «собственной существенной необычной военной активности» на Донбассе.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

