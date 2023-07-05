Резников: Представитель Китая не поверил, что Patriot смог перехватить российский «Кинжал»
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев не поверил украинским властям, что зенитный ракетный комплекс Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.
Представитель Пекина посетил украинскую столицу в мае и провел переговоры с властями страны, напоминает RT. До этого в Пентагоне заявляли, что Украина сбила «Кинжал» с помощью системы Patriot.
«Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — отметил Резников.
По словам главы военного ведомства, Ли Хуэй уехал, не дождавшись подтверждений.
Кроме того, Резников рассказал в интервью, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам министра, Киев передает информацию о «контрмерах» РФ своим партнерам, и союзники «создают новую контрмеру против этой контрмеры».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru