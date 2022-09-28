Reuters: глава ЕК предложила запретить экспорт в РФ авиатехники и химвеществ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России заложит правовую основу для ограничения цен на нефть, передаёт Reuters.

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По её словам, также в список новых ограничений планируется внести запрет для граждан стран Евросоюза входить в состав руководства российских государственных компаний.

Кроме того, глава ЕК предложила запретить экспорт в Россию авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ, так как они относятся к ключевым технологиям и могут быть использованы вооруженными силами.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении Оттавы ввести новые антироссийские санкции из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕврокомиссия
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