Reuters: глава ЕК предложила запретить экспорт в РФ авиатехники и химвеществ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России заложит правовую основу для ограничения цен на нефть, передаёт Reuters.
По её словам, также в список новых ограничений планируется внести запрет для граждан стран Евросоюза входить в состав руководства российских государственных компаний.
Кроме того, глава ЕК предложила запретить экспорт в Россию авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ, так как они относятся к ключевым технологиям и могут быть использованы вооруженными силами.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении Оттавы ввести новые антироссийские санкции из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: следовавший в Россию сухогруз заблокировал движение в проливе Босфор
- МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
- ЕК: Новые санкции лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий
- Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
- Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
- Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
- Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных
- TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
- Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
- ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru