«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», — отметил один из источников.

По данным собеседников агентства, Бразилиа будет выступать за постепенное расширение, поддержку регионального баланса и сохранение главенствующей роли пяти постоянных членов БРИКС. Как отметил один из чиновников, новых членов могут принять в объединение в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах. Источник указал, что Бразилии «в какой-то момент придется уступить», однако «это не будет хорошо» для страны.

Как отметил доцент кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель, среди кандидатов на вступление в БРИКС сильным звеном является Индонезия с ее региональной мощью и растущей ролью в глобальной экономике. В то же время включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии, также желающих вступить в альянс, изменит динамику объединения и затруднит сохранение влияния таких участников, как Бразилия.

Ранее портал First Post сообщил, что Индия и Бразилия выступили против идеи быстрого расширения объединения БРИКС. Эти страны возражают против лоббирования Китаем включения Индонезии и Саудовской Аравии в альянс, пишет «Свободная пресса».

Между тем в Кремле заявили, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня и грядущего саммита организации, однако среди участников альянса «существуют нюансы» относительно расширения, отмечает Ura.ru.

