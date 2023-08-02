Reuters: Бразилия не поддерживает расширение БРИКС
Бразилия выступает против расширения БРИКС, опасаясь, что объединение потеряет авторитет в случае вступления в него других стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных представителей правительства страны.
«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», — отметил один из источников.
По данным собеседников агентства, Бразилиа будет выступать за постепенное расширение, поддержку регионального баланса и сохранение главенствующей роли пяти постоянных членов БРИКС. Как отметил один из чиновников, новых членов могут принять в объединение в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах. Источник указал, что Бразилии «в какой-то момент придется уступить», однако «это не будет хорошо» для страны.
Как отметил доцент кафедры международных отношений в бразильском Фонде Жетулиу Варгаса Оливер Стуенкель, среди кандидатов на вступление в БРИКС сильным звеном является Индонезия с ее региональной мощью и растущей ролью в глобальной экономике. В то же время включение Ирана, Венесуэлы или Саудовской Аравии, также желающих вступить в альянс, изменит динамику объединения и затруднит сохранение влияния таких участников, как Бразилия.
Ранее портал First Post сообщил, что Индия и Бразилия выступили против идеи быстрого расширения объединения БРИКС. Эти страны возражают против лоббирования Китаем включения Индонезии и Саудовской Аравии в альянс, пишет «Свободная пресса».
Между тем в Кремле заявили, что тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня и грядущего саммита организации, однако среди участников альянса «существуют нюансы» относительно расширения, отмечает Ura.ru.
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