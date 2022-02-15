Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине

Президент США Джо Байден не будет объявлять о какой-либо новой политике по Украине в ходе выступления во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент расскажет об обстановке в стране, о плане США по разрешению ситуацию вокруг Украины.



Ранее депутат верховной Рады Украины призывал СБУ подготовить план по нейтрализации президента США в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.