Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине

Президент США Джо Байден не будет объявлять о какой-либо новой политике по Украине в ходе выступления во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент расскажет об обстановке в стране, о плане США по разрешению ситуацию вокруг Украины.

Ранее депутат верховной Рады Украины призывал СБУ подготовить план по нейтрализации президента США в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАБайден
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