«Решил ложиться»: Захарова отреагировала на просьбу главы Венгрии к Зеленскому
Украинский лидер Владимир Зеленский законодательно запретил себе првоодить переговоры. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Напомним, ранее президент Венгрии Каталин Новак в ходе встречи с Зеленским указала на невозможность силой вернуть территории, утраченные Киевом, и призвала президента Украины садиться за стол переговоров. Она добавила, что Зеленский может представлять интересы Украины.
«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — сыронизировала официальный представитель МИД России.
Ранее Захарова заявила, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проведут переговоры в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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