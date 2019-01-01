Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% - ВЦИОМ
29% москвичей на выборах в Московскую городскую думу готовы отдать свой голос за провластного кандидата. В то время, как за кандидата от оппозиции только 6%. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
При этом социологи отмечают, что в целом респонденты позитивно оценивают положение дел в столице. 69% опрошенных устраивает ситуация в их районе. Кроме того, чуть более половины участников опроса, а именно 51%, полагают, что за последние полтора-два года их район стал более комфортным.
Также во ВЦИОМ отметили, что горожане определись с самыми удобными способами получения информации о предстоящих выборах и кандидатах. 38% черпают её из новостных интернет-порталов. 19% заявили, что получают данные из листовок и буклетов. Также источниками информации являются ролики на YouTube, окружные и районные газеты и локальные группы в соцсетях.
Добавим, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва запланированы на 8 сентября.
Ранее НСН сообщала, что специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами.
Предложение о создании электронного штаба для мониторинга проведения цифрового голосования озвучил в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
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