Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% - ВЦИОМ

29% москвичей на выборах в Московскую городскую думу готовы отдать свой голос за провластного кандидата. В то время, как за кандидата от оппозиции только 6%. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

При этом социологи отмечают, что в целом респонденты позитивно оценивают положение дел в столице. 69% опрошенных устраивает ситуация в их районе. Кроме того, чуть более половины участников опроса, а именно 51%, полагают, что за последние полтора-два года их район стал более комфортным.

Также во ВЦИОМ отметили, что горожане определись с самыми удобными способами получения информации о предстоящих выборах и кандидатах. 38% черпают её из новостных интернет-порталов. 19% заявили, что получают данные из листовок и буклетов. Также источниками информации являются ролики на YouTube, окружные и районные газеты и локальные группы в соцсетях.

Добавим, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва запланированы на 8 сентября.