Развожаев назвал условие для приезда главы разведки Украины

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только тогда, когда в городе состоится трибунал над укронацистами, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев: пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь дроны уничтожены

По его словам, любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда. Глава региона назвал Буданова нацистом.

Ранее Буданов заявил, что первым после победы посетит свой родной Севастополь. Он назвал всех жителей Крыма людьми с «видоизмененной психикой».

Ранее Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:СевастопольУкраина

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