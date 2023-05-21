Развожаев назвал условие для приезда главы разведки Украины

По его словам, любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда. Глава региона назвал Буданова нацистом.

Ранее Буданов заявил, что первым после победы посетит свой родной Севастополь. Он назвал всех жителей Крыма людьми с «видоизмененной психикой».

Ранее Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



