Разведка США заявила об отсутствии доказательств вмешательства РФ в выборы 2020 года

Как пишет издание, заявление выглядит попыткой сотрудников разведки смягчить свое послание в прошлом месяце, на которой главный представитель разведывательного сообщества по угрозам иностранных выборов, Шелби Пирсон, сообщил членам комитета по разведке Палаты представителей, что Россия «выработала предпочтение для Трампа в 2020 году.

ФБР сформировало рабочую группу по иностранному влиянию после заявлений о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. Агентство Associated Press отмечало, что первоначально рабочая группа была нацелена, главным образом, на Россию, но сегодня она также работает для противодействия операциям влияния со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана, уточняет агентство.

Напомним, выборы президента США 2020 года назначены на 3 ноября.

