«Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что новый лидер Украины Владимир Зеленский может договориться с Владимиром Путиным. «Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным», - цитирует ТАСС главу Белого дома. Трамп заявил об этом в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
При этом Трамп выразил уверенность, что Зеленский действительно намерен предпринять усилия, которые приведут к урегулированию конфликта в Донбассе. Американский лидер также завил, скоро примет президента Украины у себя в белом доме - приглашение уже направлено. При этом Трамп назвал Зеленского «очень разумным парнем».
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