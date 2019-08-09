«Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что новый лидер Украины Владимир Зеленский может договориться с Владимиром Путиным. «Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным», - цитирует ТАСС главу Белого дома. Трамп заявил об этом в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

При этом Трамп выразил уверенность, что Зеленский действительно намерен предпринять усилия, которые приведут к урегулированию конфликта в Донбассе. Американский лидер также завил, скоро примет президента Украины у себя в белом доме - приглашение уже направлено. При этом Трамп назвал Зеленского «очень разумным парнем».

